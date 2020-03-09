Gazeteci Demirbaş'a, Homeros "Bir Şiiri İnceleme Ödülü"
Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, 2020 yılı Homeros "Bir Şiiri İnceleme Ödülü" aldı.
09.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:54
Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, 2020 yılı Homeros "Bir Şiiri İnceleme Ödülü" aldı.
Dil, inceleme-araştırma, söyleşi, ve şiir dallarında verilen Homeros Edebiyat ödülleri 2020 yılı sahiplerini buldu.
Demirbaş'ın, "Turgut Uyar'ın Su Yorumcularına Adlı Şiirinde Korkulu Ustalık" adlı şiir incelemesi Zehra Tekin ile birinciliği paylaştı. Prof Mehmet Yalçın, Prof Mustafa Durak, İbrahim Oluklu, Veysel Çolak ve Aslıhan Tüylüoğlu tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından belirlendi.
Ödül töreninin 21 Mart tarihinde gerçekleştirileceği programda birincilik ödülünü Zehra Tekin, Soner Demirbaş, İkincilik ödülünü Hüseyin Akcan, Üçüncülük ödülünü ise Yaşar Özmen ve Dizdar Karaduman alacak. - KIRŞEHİR
Dil, inceleme-araştırma, söyleşi, ve şiir dallarında verilen Homeros Edebiyat ödülleri 2020 yılı sahiplerini buldu.
Demirbaş'ın, "Turgut Uyar'ın Su Yorumcularına Adlı Şiirinde Korkulu Ustalık" adlı şiir incelemesi Zehra Tekin ile birinciliği paylaştı. Prof Mehmet Yalçın, Prof Mustafa Durak, İbrahim Oluklu, Veysel Çolak ve Aslıhan Tüylüoğlu tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından belirlendi.
Ödül töreninin 21 Mart tarihinde gerçekleştirileceği programda birincilik ödülünü Zehra Tekin, Soner Demirbaş, İkincilik ödülünü Hüseyin Akcan, Üçüncülük ödülünü ise Yaşar Özmen ve Dizdar Karaduman alacak. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Gazeteci Demirbaş'a, Homeros "Bir Şiiri İnceleme Ödülü"
Etiketler : Turgut Uyar, Homeros, Güncel
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