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Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik baba oluyor

Ekim ayında doktor Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik, baba oluyor. Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:38

İletişim ve medya dünyasının önemli isimlerinden Erhan Çelik geçtiğimiz Ekim ayında doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çifttin bebek beklediği ortaya çıktı.

BEBEK BEKLİYORLAR

Sosyal medya hesabından Galatasaraylı bebek kıyafetlerinin fotoğrafını paylaşan Özlem Gültekin Çelik, "Kim bilir ne doğumlar olacak, nice güzel hayatlar doğacak yeni yılda da.. Elime doğanlar başta olmak üzere dünyaya gözünü 2020'de açacak tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli bir yaşam diliyorum. Aralarında bizim yavrumuzla beraber..." diyerek Erhan Çelik'i etiketledi.

Erhan Çelik'in İlknur Türker ile olan evliliğinden 10 yaşında Kayra adını verdikleri bir oğlu vardır.

EŞİNE SARILDIĞI ANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabını pek kullanmayan Erhan Çelik, geçtiğimiz aylarda eşine sarıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Çelik'in fotoğrafına "Huzur" notunu düşmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Çelik ile nikah masasına oturan Özlem Gültekin Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı ve kadın hastalıkları doktoru. İlk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur.

Başta İstanbul'da pek çok ulusal televizyon kanalında olmak üzere, Ege Bölgesi'nde de çeşitli TV programlarına canlı yayın konuğu olarak katılmaktadır. Gültekin, mesleğinin yanı sıra PPL pilotluk sertifikası almış olup uçak kullanmak hobileri arasındadır.

Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik baba oluyor

Erhan Çelik, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
YUSUF:gülbeni unuttun mu erhan
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BOZKURTİ:Bu ne hız üstad :))))))
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METE:tam ortaasya göçebe barbar konuşması. . . . şu lafa bak. . . iğrenç
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HULK:KADIN MADRİDLİYMİŞ
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ADA:hayırlı olsun Allah mutlu mesut etsin
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