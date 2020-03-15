GAZETECİ ESRA ELÖNÜ'NÜN BABASI ŞABAN ELÖNÜ UMRE DÖNÜŞÜ HAYATINI KAYBETTİ
Dün umreden döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün babası 63 yaşındaki emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.
15.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:02
Dün umreden döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün babası 63 yaşındaki emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa 'daki evinde hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönün'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTIAdli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:-----------------------Ekiplerin görüntüleri-Dezenfekte çalışması-Evden görüntüler -Detay görüntüler - İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Gaziosmanpaşa, Esra Elönü, Sabah, Güncel
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