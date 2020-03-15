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Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

UMREDEN dün döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün 63 yaşındaki babası emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

15.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:08
Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
UMREDEN dün döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün 63 yaşındaki babası emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa 'daki evinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziosmanpaşa, Esra Elönü, Sabah, Güncel

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