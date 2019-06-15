15.06.2019 11:07
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Gazeteci Eyüp Karadayı vefat etti

Gazeteci Eyüp Karadayı vefat etti

Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 85 yaşında vefat etti.

Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 85 yaşında vefat etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İstanbul Şubesinin eski başkanlarından duayen spor yazarı Eyüp Karadayı'nın cenazesi, yarın Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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