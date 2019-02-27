Gazeteci Fatih Altaylı, Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olan ve iki damarına stent takılan Altaylı'nın durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

YENİ PARTİNİN İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fatih Altaylı, önceki gün "Bilmece bildirmece, tweetler silinmece" başlığıyla kaleme aldığı yazısında 'yenibirparti.org' adlı sitenin beraberinde getirdiği tartışmaları değerlendirmiş ve partinin 'Umut Partisi' adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na patent ve marka başvurusu yapıldığını dile getirmişti.

ŞEYMA SUBAŞI'NI TİYE ALMIŞTI

Acun Ilıcalı'dan boşanmasıyla ve kitap çıkaracağını duyurmasıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Fatih Altaylı'nın hedefi olmuştu. Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı'nın yeni kitabı hakkında tahminlerini yazarak, Subaşı'nın çıkacak olan yeni kitabını tiye almıştı.

Fatih Altaylı'nın yazısından o bölüm şöyle:

Şeyma Subaşı geniş entelektüel birikimini ve 27 yıllık engin hayat tecrübesini bir kitaba aktaracakmış.

Kalıcı bir eser bırakmak iyi bir şeydir.

Kitabı da merak etmiyor değilim.

Çok satacağından da kuşkum yok.

Çünkü bir nevi "kişisel gelişim" kitabı olacaktır. Ama yine de alıp okumayı düşünmüyorum.

İçindeki başlıklar muhtemelen

1. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılıp zor soruları bilmeye gerek kalmadan bir yarışma ile nasıl milyoner olunur

2. Tatlı hayatın kolay finansmanı

3. Stüdyodan Tulum'a kestirme yol

Gibi şeyler olacaktır.

Tabii ben asıl bu kitabın devam fasiküllerini merak ediyorum.

Bir gün onları da yazar inşallah.

Dalga falan da geçtiğimi düşünmeyin.

Herhalde kuantum fiziği üzerine bir şey yazacak değil.

Herkes bildiğini yazar.