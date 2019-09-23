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Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü

Gazeteci ve sunucu Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay'ın ölüm haberinin ardından yaptığı paylaşımda "Bana attığın mesajı görmemişim" dediği için tepki çeken fenomen Duygu Özaslan'ı canlı yayında sözleriyle yerden yere vurdu.

23.09.2019 10:52

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"SEN KİMSİN?"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucusu Gülşen Yüksel Salt, bugünkü canlı yayında Duygu Özaslan'a demediğini bırakmadı. Canlı yayında Neslican Tay'ın ölümünden bahseden gazeteci Salt, şunları söyledi: "Neslican'ın mekanı cennet olsun. Ailesine de sabırların en büyüğünü diliyoruz. Bir çift sözümüz de bir sosyal medya fenomenine gelecek. 'Neslicancım bana attığın son mesajı görmemişim' diyen zat. Sen kimsin?

"O MESAJI YAZARKEN AKLIN NEREDEYDİ?"

Böyle bir acının yaşandığı ortamda bile kendi egonu şişirmek için, ne kadar ulaşılmaz olduğunu gösterebilmek için o mesjaı yazarken aklın nerelerdeydi? O sanal dünyaya kendini o kadar kaptırmışsın ki ölüm diye bir gerçek var ve bunun bile farkında değilsin. Sen orada bile ölmüş bir insanın mesajından bile prim kasmaya çalışıyorsun. Sana da yazıklar olsun."

"BANA SON YAZDIĞIN MESAJI GÖRMEMİŞİM"

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan ünlü YouTuber Duygu Özaslan, yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum."

Hayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savunduHayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savundu

Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü

Gülşen Yüksel, Magazin

YORUMLAR(8)
ADINIZI YAZIN:ÖLMÜŞ İNSANIN ARKASINDAN NORMAL BİR ŞEYİ BUKADAR BÜYÜTMEYİN MEDYA CANAVARLARI AYIPTIR
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0 0
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NZN:ya müge sen kimsin asıl:D nasıl boşşşş yapıyorsun sırf reyting için pirim yapmaya çalışan sizsiniz asıl. Duygu ne zman pirim yapmaya çalışmış da şimdi yapsın.
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3 1
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MORİNYO:KIZA DEMEDİĞİ LAFI BIRAKMADI AMA Gülşen Yüksel Salt OLACAK KARI ŞOV PEŞİNDE DUYGU KÖTÜ BİRŞEY YAZMAMIŞ ZATEN NE KADAR PRİM PEŞİNDE KOŞAN MAL VAR YA
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4 0
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OOOOOOF OF:sunucu bayan istersen kuranı kerimi birinr okutma gibi bir sansın varsa cennet cehhem varmı bir sor ciddi ciddi yorum yapayım derken sacmalıyorsunuz cok kötü bir görüntü veriyorsunuz tvde
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2 0
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ADINIZI YAZIN:BENCE SUNUCU SAÇMALAMIŞ KIZDA NE SUÇ VAR HEMEN HABER MALZEMESİ YAPMAYA NASIL BAYILIYORLAR YUHH WALLA
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5 0
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MAGARTO:duygunun yazdığında hiç bi art niyet yok bence
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9 6
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ASLI:Yani saçmalıyorsunuz yorum yaparken, kız sadece paylaşmak istemiş bunu, nedir bu içinizdeki fesatlık art niyet duygusu eleştirilecek o kadar çok şeyiniz varken. Kaldı ki kimseye ''sen kimsin'' diye hitap edemezsiniz, had bildirirken haddimizi bilelim!
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7 4
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ASD:Aynen öyle bunları Allah ıslah etsin. Kıza prim yapmış diyolar asıl kendileri primin en büyüğünü yapıyorlar
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