Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.
03.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:37
TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.
Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: DHA
Etiketler: Hakan Aygün, Bodrum, Güncel