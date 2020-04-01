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Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyursunda bulunuldu.

01.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:50
Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu
Gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyursunda bulunuldu.
Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aygün'ün, 31 Mart'ta sosyal medya ortamında kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla "alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği kaydedildi.
Şüphelinin şikayete konu paylaşımında "IBAN suresi ayet 1, Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye. Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır." yazdığı belirtilen dilekçede, düşünceleri ifade etme ve eleştiri hakkı sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı, suça teşvik ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle halkın bir kısmının benimsemiş olduğu dini değerleri karalamaya yönelik bu asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı aktarıdı.
Aygün'ün bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nin ilgili maddelerinde hükmü bulunan "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği değerlendirilen dilekçede, Aygün hakkında TCK'nin eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılıp kamu davasının açılması talep edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakan Aygün, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu - Haberler

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