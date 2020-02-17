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Gazeteci Hakan Tankaya'nın organları bağışlandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29Gazeteci Hakan Tankaya'nın organları bağışlandı

MANİSA'nın ilçesinde, otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, ödüllü yerel gazeteci Tankaya'nın organlarını bağışladı.

Geçen 14 Şubat'ta Salihli'den İzmir yönüne giden Nurullah Akbaş'ın kullandığı 35 PK 429 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-İzmir karayolu, Caferbey mevkisinde karşıdan gelen Hakan Tankaya yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenilen Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.  Durumu ağır olan Tankaya'nın bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, görüştüğü ailesi Tankaya'nın organlarını bağışladı. Savcının, gerekli incelemesinin ardından Tankaya'nın organlarının uygun hastalara nakledilmek üzere alınacağı bildirildi.Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesi ile tanınan Tankaya'nın ailesine de daha önce kedisine bir şey olması halinde organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği öğrenildi.



14 şubat, Salihli, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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