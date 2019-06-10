Gazeteci İsmail Küçükkaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Tarihte ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının ortak yayınla bulunacağı ve canlı yayın olarak yayın yapılacak programını moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak. Bu bilgi kesinleştikten sonra vatandanlar internette İsmail Küçükkaya'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki gazeteci İsmail Küçükkaya kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da yaptı. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

İsmail Küçükkaya, Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.