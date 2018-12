Gazeteci Kazım Bolat, Üniversite Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

14 Aralık 2018 Cuma 10:49



14 Aralık 2018 Cuma 10:49

TRT Kastamonu İl Temsilcisi ve Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kazım Bolat, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 1.sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.İletişim Fakültesinde öğrenciler ile bir araya gelerek gazetecilik mesleği ile ilgili konuları anlatan Bolat, öğrencilere nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili bilgileri aktardı."Mezun olmak ya da bilgisayar kullanmak ya da haber yazmak sadece marifet değil artık"Günümüzde mezun olmanın ya da haber yazmanın yeterli olmadığını ifade eden Bolat, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinin gerektiğini ifade ederek, "Mesleğe başlamıyorsanız kendinizi geliştireceksiniz. Sadece mezun olmakla ya da bilgisayar kullanmak ya da haber yazmak sadece marifet değil artık. Çünkü ben 2005 yılında üniversiteye başladığımda Türkiye'de 22 tane iletişim fakültesi vardı. 2009'da ben üniversiteyi bitirdim. Yüksek lisansa başladığımda sayı 60 idi. Şimdi sayı 80lerde. Her fakülteden 300 tane öğrenci mezun oluyor. Hesabı siz yapın. Sektör çok dağılıyor artık. Özellikle görsel medya olduğu için yazılı medya biraz daha azalmaya başlıyor. Eski itibarını kaybetmeye başlıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden ele aldığımız zaman biraz daha ağır oluyor. Sizin burada yapmanız gereken buradaki imkanlarınızı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz" dedi."Bu mesleğin fakültede okurken pek fazla öğrenilmeyeceğini anladım"Mesleğe öğrencilik dönemlerinden itibaren çalışmaya başladığını belirten Bolat, "Kaba bir özetle buradan çıkıp akşama kadar gezerseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Okulunuz bittiği zaman bunu göreceksiniz. Artık üniversiteyi bitirmiş olmanız iletişim fakültesi diplomanızın olması hiçbir şey ifade etmiyor. Sektöre bir bakın. Büyük bir çoğunluğu iletişim fakültesi mezunu değil. İletişim fakültesi mezunu değil ama kendilerini o alanda iyi yetiştirmişler. Ben birinci ve ikinci yılı bitirdikten sonra bu mesleğin fakültede okurken pek fazla öğrenilmeyeceğini anladım. Bu gerçekten böyledir. Siz şimdi biraz önce sorduğunuz gibi her gittiğiniz yerde sektörden birileri ile tanışmanız lazım" şeklinde konuştu."Deneyimi kazanmak için öncelikle bu mesleği yapan insanlar ile tanışmanız gerekiyor"Bolat, gençlere seslenerek meslekle ilgili çalışan insanları tanımaları gerektiğini vurgulayarak, "Buranın gazeteciler cemiyet başkanını bilen var mı? Burada bizim haricimizde herhangi bir muhabir veya gazeteci tanıyan var mı? Bu sınıfın dolu olmasını beklerdim. Çünkü sizde farkındasınız sektörün ne kadar daraldığını her geçen gün daha da zorlaştığını, insanların ya da sektörle ilgisi olmayanların da bulunması da var. Sizin nasıl önde olabilirim? Ne yapmam gerekiyorla ilgili yolları aramanız gerekli. Deneyimi kazanmak için öncelikle bu mesleği yapan insanlar ile tanışmanız gerekiyor. İllaki her şeyi ben dört dörtlük biliyorum demiyorum. Ama bende her eğitime gittiğim zaman bizi zaman zaman eğitime çağırıyorlar. Bir ara Ankara'ya gittik. Bir ara Sivas'a, Çorum'a gittik. Farklı şehirlerde eğitimler oluyor" ifadelerini kullandı.Söyleşi daha sonra sona erdi. - KASTAMONU