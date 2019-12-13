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Gazeteci Küçükkaya AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:38
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Küçükkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilerek oylamaya sunulan 51 fotoğrafı inceledi.
Haber kategorisinde, Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy veren Küçükkaya, gazetede her gün fotoğraf editörlerinin yaklaşık 50 fotoğrafı önlerine koyduğunu ve seçilenlerin çoğunluğunun da Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışından akan fotoğrafları olduğunu söyledi. Küçükkaya, "O gün de o fotoğrafla sarsılmıştık. O yüzden Suriye İdlib'teki bu fotoğraftan yana oyumu kullandım. Bir savaşın çocukları ve masumları nasıl vurduğunu gösteren önemli bir kare." dedi.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafını seçen Küçükkaya, "Çocukların o okullara ulaşma mücadelesi, bizim için çok önemli. Her zaman onlar için elimizden gelen, gazetecilikte de tüm fedakarlığı göstermeye çalışıyoruz ama bizim de çabalarımız bir yere kadar. Bu nedenle çocukların eğitime gittiği fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.
Küçükkaya'nın kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraf oldu. Bu yıl engelli sporcuların şans tanındığında ve onlara güvenildiğinde nasıl başarılı olduklarını gösterdiklerini dile getiren Küçükkaya, "Bu nedenle Beytullah'ın azmini seçtim." ifadelerini kullandı.
Aykut Küçükkaya, "AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında sonucu merakla beklediğini de sözlerine ekledi.
Gazeteci Küçükkaya AA

Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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