Gazeteci Mahmut Sabah Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: AA

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanı olan Mahmut Sabah'ın cenazesi toprağa verildi.Kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden Sabah için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sabah'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.Cenaze namazına, Sabah'ın ailesi ve yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, rektörler, siyasi partilerin temsilcileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile meslektaşları katıldı.1938 yılında Kayseri'de doğan Sabah, gazeteciliğe 1954 yılında Yeni Kayseri Gazetesi'nde başladı.Yerel gazetelerde muhabir ve yazı işleri müdürlükleri yapan Sabah, 1958 yılında Hürriyet Gazetesi Kayseri muhabirliğine başladı. Bu gazetede 35 yıl muhabir, büro şefi ve bölge temsilcisi olarak çalışan Sabah, bu süreçte alanında çeşitli başarılara imza attı.27 Mayıs 1960 sonrası Yassıada'da yargılanan ve Kayseri Cezaevine getirilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle haber ve röportajlar yapan Mahmut Sabah, Mart 1971'de Deniz Gezmiş'in Gemerek'te yakalandığı sırada olay yerindeki tek gazetecisi olarak önemli bir habercilik başarısı gösterdi.Son olarak Dünya Gazetesi temsilciliği yapan Mahmut Sabah, 1980 yılında bir grup arkadaşıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni kurmuştu.