Gazeteci Mahmut Sabah Son Yolculuğuna Uğurlandı

KAYSERİ'de dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren duayen gazeteci Mahmut Sabah
(81), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Usta gazeteci Mahmut Sabah için Hulusi Akar
Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya
, oda başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK
ve siyasi parti temsilcileri, Sabah'ın meslektaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Mahmut Sabah, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Gülşen Sabah ile yakınları cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.
- Kayseri
Kayseri, Mahmut Sabah, Güncel
Kaynak: DHA