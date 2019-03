Gazeteci Merhum Öner Daşdelen Mezarı Başında Anıldı

Kaynak: İHA

Kars'ta Önder Gazetesinin kurucusu merhum Gazeteci Öner Daşdelen, vefatının 11'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı.Yeni Mahalle Asri Mezarlıkta düzenlenen anma törenine; Daşdelen'in çocukları Cem ve Mithat Ali Daşdelen ile yakınlarının yanı sıra Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti ikinci Başkanı A.Erbil Hüryurt, Cemiyet Genel Sekreteri Burhan Akyıldırım, Kars Caferilerinin kanaat önderi Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, CHP Kars Belediye Başkan adayı Taner Toraman, siyasi partilerin Belediye Meclis Üyesi adayları, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Baran, Kars Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Hakkı Karakoç, Cafer Çakmak, Valilik eski Özel Kalem Müdürü Abubekir Akbulak, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars Şube Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, Serkan Erkoç, Lider Haber Ajansı sahibi Turgut Kaya, Hakimiyet Gazetesi Muhabiri Volkan Karabağ ile seven dostları ve vatandaşlar katıldı.Daşdelen'in oğlu, Gazeteci Cem Daşdelen, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayıp törene katılanlara teşekkür ederek, "Bugün sevenleri kendisini bir kez daha özlemle anıyor. Halkın haberlerini yapan, halkın gereksinimlerini dile getiren bir gazeteciydi. Vefatının 11'nci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anarken her sene mezarı başında anmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Anma programına katılan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, "Rahmetli Kars'ta konut yapmaya başladığımda her zaman yanımızda oldu. Bütün basın ekibiyle birlikte bize çok destek verdi. Rahmetlinin ne kadar şehir milliyetçisi olduğunu en yakınen bilenlerden birisiyim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.Daha sonra Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi, Kars Caferilerinin kanaat önderi Seyit Ahmet Erdem tarafından Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Daşdelen'in mezarına karanfiller bırakıldı. - KARS