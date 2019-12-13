Haberler » Güncel » Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gazeteci Mete Çubukçu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:56Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın
Gazeteci Mete Çubukçu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Coşkun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde ikişer fotoğraf için oy kullandı.
Haber Kategorisinde Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafı ile Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adlı fotoğrafını seçen Çubukçu, Said'in fotoğrafının içerisinde bir kaç unsuru barındırdığını söyledi.
Fotoğrafta savaşın verdiği yıkım, insanların, özellikle de çocukların ne kadar etkilendiği ile baba ya da yakınının kurtarma çabasının sevinç ve hüznü bir arada sunduğunu belirten Çubukçu, Jedi'nin fotoğrafı için şunları kaydetti:
"Burada biraz o toprakların tarihini bilenler için, Davud ve Golyat hikayesinde anlatıldığı gibi deve karşı savaşan, güçsüzlerin deve karşı isyanı ve o kavgayı kazanmalarını çağrıştırdı bana. Filistin bayrağı arkasında taş atan bir gencin silüetinin bir dev gibi büyümesi. Resmedilen, atılan taştan daha büyük güç. İradenin aslında karşı tarafa karşı direniyor olması."
Yaşam Kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafı ile Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını oylayan Çubukçu, Yıldız'ın karesinin doğa, insan ve doğaya karşı mücadeleyi vurguladığını belirtti.
Mücadelenin eğitim için olduğunun anlaşıldığını dile getiren Çubukçu, Fidan'ın karesi için ise, "Bu fotoğrafta belki bir şehirli olsaydı hayvan sevgisi derdik. Burada bir yoksulluk var. Hem oradaki yaşamı bize resmediyor. Bir yandan da yokluklar içerisinde mutlu olduğunu varsayacağımız bir tane kızcağız var. İnsan unsuru önemli." dedi.
Spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" karesi ile Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" adlı kareyi seçen Çubukçu, Elaldı'nın karesi için "Fotoğrafa konu olan kişinin azmi, başarısı, inatçılığı... burada hem engelli olması, hem de su altında verdiği mücadeleyi görüyoruz. Baloncuklarla birlikte bence oylardan birisi buna." ifadelerini kullandı.
Yalçın'ın karesinin ise kadınların futbolu ve mücadelesini yansıttığı için başarılı bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Mete Çubukçu, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:58 Mide Kanserinden Kapalı Yöntem Ameliyat ile Kurtuldu! - Haber
09:58 Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu - Haber
09:53 Başkan Altınkaya: "Kayseri'de balık da yenir" - Haber
09:53 CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Haber
09:53 ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:00:17