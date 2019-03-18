Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi

Yeni Şafak yazarı Mustafa Armağan, 18 Mart zaferinin 104. yılında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Çanakkale'yi kemalist ideolojinin örttüğü bir yenilgi olarak niteleyen Armağan, "Lakin kaçış yok. Yüzleşeceksiniz. İnatçı da olsalar efsanelerin bir ömrü vardır. Çanakkale üzerine örtülen Kemalist mitolojinin ömrü bitiyor." dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü, çeşitli şekillerde kutlanıyor. Gazeteci Mustafa Armağan, 18 Mart'a dair bir yazı kaleme aldı. Armağan, "Çanakkale'de Kemalist mitolojinin örttüğü bir yenilgi" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Armağın'ın yazısından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"ARIBURNU VE ANAFARTALAR ÖYLE ABARTILIR Kİ..."

"Arıburnu ve Anafartalar cephelerindeki başarıları öyle bir abartılır ki, hiç alakasının bulunmadığı 18 Mart deniz savaşında bile 'tek kahraman' olarak ortaya çıkarıldığını görürüz. Böylece Seyit Onbaşı veya Yahya Çavuş gibi 'tehlikesiz' isimler hariç yüksek rütbeli kahramanların adı hemen tamamen silinmiştir."

"MUSTAFA KEMAL'İN ÇANAKKALE'DEKİ BAŞARISIZLIĞI"

Armağan, "19 Mayıs faciası" ara başlığıyla şu ifadeleri köşesine taşıdı:

"Mustafa Kemal'in hayatında iki 19 Mayıs var. Biri Samsun'a çıkışı, öbürü ise Çanakkale'deki başarısızlığı. Ruşen Eşref'le yaptığı konuşmada 19 Mayıs günü 19. Tümen Komutanı olarak giriştiği taarruzdaki rolünden sadece 'biraz malumat' vermek istemiştir. Neden 'biraz'? Arıburnu ve Anafartalar'dan bertafsil bahsederken kendisinin de başında bulunanlardan olduğu 19 Mayıs taarruzumuz hakkında neden istemeye istemeye konuşmuştur?"

"MUSTAFA KEMAL'A BAŞARISIZLIK ZİNHAR YAKIŞTIRILAMAZ"

Armağan, "Efsanenin sonu" deyip General Fahri Belen'in bu muharebede toplam 2 bin şehit, 6 bin de yaralı verildiğini, dahası, ölen ve yaralananların çoğunun Türk olduğunu bildirdiğini aktarıp şöyle devam etti:

"Velhasıl resmi tarihte kahramanlığı ebedileştirilmek istenen Mustafa Kemal'e başarısızlık zinhar yakıştırılmaz. Böylece Çanakkale düğümü bir türlü açılmaz ve 'Açamıyorsan örteceksin' kuralı işler. Lakin kaçış yok. Yüzleşeceksiniz. İnatçı da olsalar efsanelerin bir ömrü vardır. Çanakkale üzerine örtülen Kemalist mitolojinin ömrü bitiyor."