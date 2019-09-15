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Gazeteci nahit duru, ankara'da toprağa verildi

Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Nahit Duru'nun (74) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

15.09.2019 17:58Gazeteci nahit duru, ankara'da toprağa verildi

Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Nahit Duru'nun (74) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve 2 gün önce yaşamını yitiren gazeteci Nahit Duru için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra bazı CHP milletvekilleri ve gazeteciler ile çok sayıda kişi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından aileye taziyede bulundu. Nahit Duru'nun cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Nahit Duru, Kalp Krizi, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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