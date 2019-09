Gazeteci Necati Karakaya, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya (91), son yolculuğuna uğurlandı.Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karakaya'nın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve yakınları katıldı.Necati Karakaya'nın eşi İpek Karakaya, kızı Şeyma Karakaya Arslan ile torunları Mehmet Can ve Tuna Can Arslan taziyeleri kabul etti.Kılıçdaroğlu da Karakaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu, dua etti.Namazın ardından Karakaya'nın naaşı, omuza alınarak cenaze aracına taşındı. Kılıçdaroğlu da cenazeye omuz verdi.Törende, Tuna Can Arslan, dedesinin "Atatürk Beşiktaşlı" kitabını Kılıçdaroğlu'na hediye etti.Karakaya'nın cenazesi, Topkapı'daki Eski Kozlu Mezarlığında toprağa verildi.