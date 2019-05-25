Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
3 KİŞİ TARAFINDAN YERE YATIRILARAK TEKMELENDİ
Gazeteci Sabahattin Önkibar Ankara Beysukent'te evinin yakınlarında saldırıya uğradı. 3 kişilik saldırgan grup Önkibar'ı yere yatırarak tekmeledi. Sabahattin Önkibar çevre sakinleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
10 günlük iş göremez raporu alan gazeteci Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara
, Beysukent
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