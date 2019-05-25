25.05.2019 19:53
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Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırı düzenlendi. Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

3 KİŞİ TARAFINDAN YERE YATIRILARAK TEKMELENDİ

Gazeteci Sabahattin Önkibar Ankara Beysukent'te evinin yakınlarında saldırıya uğradı. 3 kişilik saldırgan grup Önkibar'ı yere yatırarak tekmeledi. Sabahattin Önkibar çevre sakinleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

10 günlük iş göremez raporu alan gazeteci Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı Ankara, Beysukent, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (11)
KAAN: İNSANLAR KABA KUVVETLE BİR YERE VARMAYA ÇALIŞIYOR AMA ŞUANA KADAR KİMSE KABA KUVVETLE SONUÇ ALAMAMIŞTIR
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ADINIZI YAZIN: Dürüst Adam sevilmez zaten
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AYHAN: SEREFSIZLER BU MEMELEKETI NE HALE GETIRDILER YAZIK BU YOBAZLARA HIç bir sey yapmayacaklar memeleket ates yerine donuyor iyi yapmiyorlar yazik edecekler bu ne densizlik ya burasi muz cumhurriyetimi ulan yobazlar sayin kibar seninleyiz arkadayiz iki çapulcuya birakilmaz bu memleket
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HAKAN: Üzüldüm Sebahattin abimize saldiri olmus böyle iyi insanlara saldirmakla ne yapmak istiyorlar.
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DEGDİMİ: Bu ülke hiçbir zaman gelismez
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