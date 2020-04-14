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Gazeteci Süleyman Usta korona virüsten hayatını kaybetti

Gazeteci Yücel Süleyman Usta (55) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:25
Gazeteci Süleyman Usta korona virüsten hayatını kaybetti
Gazeteci Yücel Süleyman Usta (55) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra da annesi Nurhayat Usta (80) şeker hastalığından hayata veda etti. Gazeteci Usta ve annesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Gazeteci Yücel Süleyman Usta, 29 Mart günü sosyal medya hesabından, "Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah'a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin" mesajını paylaşmıştı. Gazeteci Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Usta'nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti. Gazeteci Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kanlıca, Güncel
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