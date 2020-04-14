Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti

Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti Annesi de ünlü gazeteciden dört saat sonra hayatını kaybetti Gazeteci Yücel Süleyman Ustakorona virüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:28
Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti
Annesi de ünlü gazeteciden dört saat sonra hayatını kaybetti
İSTANBUL - Gazeteci Yücel Süleyman Ustakorona virüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra annesi Nurhayat Usta (80)şeker hastalığından hayata veda etti. Gazeteci Usta ve annesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Gazeteci Yücel Süleyman Usta 29 Mart günü sosyal medya hesabından ; " Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah'a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin" mesajını paylaşmıştı. Gazeteci Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Usta'nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti. Gazeteci Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kanlıca, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› genel ››Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 20:00: Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı? - Haberler 19:57: Samsun'da sahil yasağına uymayanlara 20 bin lira ceza - Haberler 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı