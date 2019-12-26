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GAZETECİ TALAT ATTİLA VE AVUKATINI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAGazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:18 GAZETECİ TALAT ATTİLA VE AVUKATINI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Gazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Talat Atilla'nın avukatı Murat Sultansu'yu gizli bir numaradan arayan ve kendisini "Liceli Metin" olarak tanıtan bir kişi, Murat Sultansu'yu ve müvekkili Talat Atilla'yı öldürmekle tehdit etti. Bu tehdit üzerine avukat Sultansu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.  

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kendisini "Liceli Metin" olarak tanıtan şüphelinin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 farklı suç dosyasından arandığı öğrenilen Metin A. olduğu anlaşıldı. Şüpheli Metin A., organize polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Metin A., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 

 



Talat Atilla, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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