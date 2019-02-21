21 Şubat 2019, 11:29
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Gazeteci Tayyar Işıksaçan'dan Olay itiraf: Tweeti Berkay Şahin'le Attık

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı doğum gününde Berkay Şahin ve Ece Erken'in samimi görüntüleri için müstehcen bir tweet attı. Işıksaçan, telefonla bağlandığı programda gündeme bomba gibi düşen tweeti Berkay'la birlikte yazdıklarını söyledi.

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı doğum gününde şarkıcı Berkay Şahin ve sunucu Ece Erken'i sarmaş dolaş gördüğü anda Twitter hesabından "Utanmasa h..vet olacaklar" dedi. Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işıksaçan, söz konusu tweeti Berkay'la birlikte attıklarını söyledi.

"TWEETİ BERKAY'LA EĞLENMEK İÇİN ATTIK"

Ece Erken ve Berkay Şahin'in samimi hallerini tweet atarak duyuran gazeteci Tayyar Işıksaçan, 2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak şöyle konuştu: "Mesajı atan benim zaten. Olay sonrasında tatsız bir yere geldiği ben kaldırdım. Biz o mesajı Berkay'la birlikte eğlenmek için attık. Onları gördüğümde 'sizin bu halinizi gören dedikodu çıkarır' diye ben dedim zaten. Berkay'ın kırgınlığı falan yok dün yüz kere konuştuk. Popüler insanlar böyle ortamda çok dikkatli olmalı."

ATTIĞI TWEET OLAY YARATTI

Katıldığı doğum gününde Ece Erken ve Berkay Şahin'i samimi şekilde konuşurken gören Işıksaçan, "Büyük kepazelik devam ediyor sunucu E ve şarkıcı B utanmasalar mekanda h..vet olacak" diye tweet attı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla olay büyüyünce Işıksaçan, attığı tweeti sildi.

Samimi Görüntüleri Ortaya Çıkan Berkay Şahin ve Ece ErkenSamimi Görüntüleri Ortaya Çıkan Berkay Şahin ve Ece Erken'den İlk Açıklama

Şarkıcı Berkay Şahin ve Ece ErkenŞarkıcı Berkay Şahin ve Ece Erken'in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ece Erken, Berkay Şahin, Magazin


YORUMLAR (15)
ARNAVUT: kıvırsa bile kıvırmasında halkla dalga geçtik diyor..yazıklar olsun size..berkayı tanımayanlar arda gibi değere inanmayıp linç edenler yüzünüz kızarsın..
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...: kertenkele süratli meymenetsiz
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GEREKSİZLER ORDUSU: Çevir gazı yanmasın
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  • NÖBETÖİ YORUMCU : Gazı değil ''kazı'' olacak gereksiz yorumcu. hemen gaza gelip gaz yazma öğren sor yaz. Gaz nasıl çevrilecek yazda öğrenelim.
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GİCİK: ilaki birsey bulmaniz lazim yapistircAK YA ONLAR ARKADAS .
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