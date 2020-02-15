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Gazeteci Ümit Ulus'un baba acısı

Balıkesirli gazeteci Ümit Ulus'un vefat eden babası Hüseyin Ulus (75) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

15.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:50Gazeteci Ümit Ulus'un baba acısı
Balıkesirli gazeteci Ümit 'un vefat eden babası Hüseyin Ulus (75) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Disiplin Kurulu üyesi gazeteci Ümit Ulus'un babası Hüseyin Ulus hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki Hüseyin Ulus'un cenazesi öğle namazı sonrası Zağnos Paşa Caminde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi. Ulus ailesini bu acılı gününde BGC Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu Müdürü Tahsin Şahin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı çok sayıda basın mensubunun yanı sıra aile yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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