Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik'in anma programı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenemeyecek.

31.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:02
Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik'in anma programı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenemeyecek.

Bu yıl ölümünün 15. yıl dönümü olan ve her yıl 1 Nisan'da çeşitli etkinlikler ve törenlerle anılan merhum gazeteci-yazar Vahittin Bozgeyik için, bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecek. Bozgeyik için, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve ailesi tarafından her yıl mezarı başında anma töreni düzenleniyordu.

Vahittin Bozgeyik

1945 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Devehöyük köyünde dünyaya gelen Vahittin Bozgeyik, ilk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'te yaptı. 'Güney Sokaklarında' isimli şiir kitabını daha lise öğrencisiyken 1966 yılında yayınlayan Vahittin Bozgeyik, 1966 yılında Hisar Dergisi tarafından Türkiye çapında yapılan liselerarası şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. 1971 yılında Türk Sineması'nda karakter rollerinde oynadı. Daha sonra profesyonel tiyatro oyuncusu olarak Ankara'da Kavaklıdere ve Mithatpaşa tiyatrolarında sahneye çıktı. Askerlik döneminden sonra emekli oluncaya kadar sürecek olan profesyonel gazetecilik hayatına, 1969 yılında Gaziantep Zafer Gazetesi'ni kurarak başladı. Yıllarca Gaziantep'te gazetecilik yapan Bozgeyik, televizyon program yapımcılığı ve yönetmenliği de yaptı. Birçok yerel televizyonda kültür ve sanat ağırlıklı programlar yapan ve sürekli sarı basın kartı sahibi olan Bozgeyik, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

Ezo Gelin'in mezarının doğduğu yer olan Gaziantep'in Dokuzyol köyüne getirilmesinde büyük çaba sarf eden Bozgeyik, gazeteci ve yazarlığının dışında şiir ve besteleriyle de adından söz ettirmişti. Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üyesi olan Bozgeyik'in, yaptığı birçok beste yerel ve ulusal sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik'in, 'Hesapta Yoktu' isimli bestesi de sanatçı Selda Bağcan tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik'in ölümünden kısa bir süre önce yazdığı 'Unutuldun' isimli bestesi ise, Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik, 2 Nisan 2005'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kalp Krizi, Gaziantep, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu - Haber 12:48: Örnek Muhtar ihitiyaç sahipleri için maaşını bağışladı - Haber 12:48: Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası - Haber 12:48: Rusya'da Kovid-19'la mücadelede sert önlemler içeren tasarı yasalaştı - Haber 12:48: Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber