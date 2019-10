Gazeteci ve foto muhabir Ara Güler'in 1. ölüm yıl dönümü! Ara Güler kimdir?

Fotoğrafları ile tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler 2018 yılında hayatını kaybetti. Aslen Ermeni olsa da 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci ve foto muhabiri olması dışında oyunculuk eğitimi de almıştır. Ara Güler sergileri, çektiği fotoğrafları haberimizde…

ARA GÜLER KİMDİR?

Gerçek adı Aram Güleryan olan fotoğraf sanatçısı, 1928 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Verjin'dir. Babası Dacat Güler bir eczacı ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Yaycı köyünden 6 yaşındayken eğitim için İstanbul'a geldi. Güler çocukken sinemadan etkilendiği için babası lise döneminde 35 mm'lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını sağlamıştır. 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu.

Ara Güler, hayatı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Hanım ile gerçekleştirdi ve dört yıl evli kaldı. 1980 yılında tanışıp büyük aşk yaşadığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında evlendi. Suna Taşkıran Hanım'ın 2010 yılındaki ölümü ile aşkları son buldu. Gazetecinin hiç çocuğu yoktur.

DÜNYANIN EN İYİ 7 FOTOĞRAFÇISINDAN BİRİ OLDU

Güler, lisedeyken film stüdyolarında çalıştı. Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. Aynı anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. 1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi olmaya hak kazandı. Bu arada Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü alan Ara Güler, 1980'de fotoğraflarının bir kısmı kitap haline getirildi.

MİMAR SİNAN YAPITLARININ FOTOĞRAFLARI BİRÇOK DİLDE YAYIMLANDI

1989'da Hil Yayınları Ara Güler'in Sinemacıları kitabını yayınladı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve Birleşik Krallık'ta Thomas and Hudson, Singapur'da Archipelago Press tarafından Turkish Style başlığıyla, Fransa'da ise Albin Michel yayınevi tarafından Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayınlandı. Dünya Şirketler Grubu 1994'te Eski İstanbul Anıları, 1995'te Yitirilmiş Renkler kitabını yayınladı. 1994'te Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun ve 1995'te Yüzlerinde Yeryüzü adlı kitapları yayımlandı. Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergileniyor. Gazeteci Nezih Tavlaş, Ara Güler'in hayatını anlattığı Foto Muhabiri adlı 343 sayfalık kitapta Ara Güler'in hayatını konu ediniyor.

FOTOĞRAFÇILARA POZ VERMEYEN PİCASSO'YU FOTOĞRAFLADI

Güler'in en ünü fotoğrafı, fotoğrafçılara poz vermeyen Picasso'dur. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992'de Fransa'da, ABD ve Britanya'da Sinan, Architect of Souleiman the Magnificent adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl Living in Turkey adlı kitabı Britanya, ABD ve Singapur'da Turkish Style başlığıyla, Fransa'da Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayımlandı. 1994'te Eski İstanbul Anıları, 1995'te Bir Devir Böyle Geçti, Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü, Fotoğraf kitapları yayımlandı.

İstanbul'da kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi gören Ara Güler, 17 Ekim 2018'de hayatını kaybetti.