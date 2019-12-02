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Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı

Balıkesir'de yerel Birlik Gazetesinin emektar gazetecisi Yasemin Kandemir, eşi Asım Kandemir'i kaybetti.

02.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:03Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı
'de yerel Birlik Gazetesinin emektar gazetecisi Yasemin Kandemir, eşi Asım Kandemir'i kaybetti.

Balıkesir basın camiasının sevilen emektar çalışanlarından Yasemin Kandemir'in eşi, Asım Kandemir hayatını kaybetti. Evli ve Samed, Levent, Murat Kandemir'in babası Asım Kandemir 4 aydır kanser tedavisi görürken hayatını kaybetti. Asım Kandemir'in yarın Atatürk Mahallesinde bulunan 52 evler camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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