Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay
, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu
Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Akbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP
Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan
ve Aykut Erdoğdu
, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray
ve çok sayıda siyasetçi ile Koç Holding
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç
, Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, eski Galatasaray Kulübü Başkanı ve iş adamı Faruk Süren
, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal
, iş adamı Erdoğan Toprak
, eski Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı ve iş adamı Ali Şen
ve bazı gazeteciler katıldı.
Ailesinin taziyeleri kabulü ve kılınan cenaze namazı sonrasında Akbay'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Yeditepe Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan 81 yaşındaki Ertuğrul Akbay, dün sabah saatlerinde vefat etmişti.
Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet
gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.
Güncel
Kaynak: AA