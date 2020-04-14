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Gazeteci Yazar Esat Bindesen Küresel Gazeteciler Konseyi Erzurum İl Temsilciğine atandı

Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü görevini yıllarca sürdüren Gazeteci Yazar Esat Bindesen Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilciliğine atandı.

14.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:27
Gazeteci Yazar Esat Bindesen Küresel Gazeteciler Konseyi Erzurum İl Temsilciğine atandı
Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü görevini yıllarca sürdüren Gazeteci Yazar Esat Bindesen Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilciliğine atandı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili ve Erzurum Olay Gazetesi'nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan Gazeteci Yazar Esat Bindesen uydudan yayın yapan Kardelen TV'de program yapımcısı olarak ta görev yapıyor.

81 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak amacı ile kuruldu.

Başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim'in yaptığı Konseyin yönetim Kurulu üyeleri ve İl temsilcileri kamuoyunda tanınan gazetecilerden oluşuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Esat Bindesen, Erzurum, Güncel
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