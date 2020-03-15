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Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybederken Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattı ve aileyi takibe aldı. Öte yandan Esra Elönü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

15.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:18

Türkiye umreden dönen vatandaşları ve onların karantinaya alınmasını konuşurken gazeteci yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa 'da hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise inceleme başlattı.

ELÖNÜ'NÜN BABASI EMEKLİ İMAM UMRE DÖNÜŞÜ ÖLDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre; Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

GRİP BELİRTİLERİ VARDI

Elönü'nün Umre dönüşü grip belirtileri olduğu bunun haricinde bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Son olarak geçen hafta Umre'den dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah Umre'den gelenler Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı.

ESRA ELÖNÜ: TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Esra Elönü, babasının koronavirüsten ölüp ölmediği yönünde kendisine yöneltilen sorulara Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Elönü, paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı umreden döndüğü gece kaybettik. Rabbimin inşirahı için da ediyorum .Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Etiketler : Gaziosmanpaşa, Esra Elönü, Sabah, Umre, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (6)
YÜKSEL GÜRAY:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnsan olamadıkları, yazdıkları negatif yorumlarla sabit olan zavallı varlıklara da Allah bildiği gibi muamele etsin.
Cevap Yaz 2 0
SİNEM YILDIRIM:ünlü yazar mı ? :)
Cevap Yaz 0 1
MAHMUT SARİ:çokda tınn
Cevap Yaz 2 1
ALP ÖZ:hani testten geçmişti umreden daha önce dönenler. demek ki testten geçmek hasta olmayacağın anlamına gelmiyor kuluçka süresince gözetim altında olman gerekiyor. daha önce umreden dönenler hastalığı yaymış olabilir
Cevap Yaz 1 9
MEHMET:ateşine bakıyorlar sadece gelenlerin grip belirtisi olanlara test yapılıyor o yüzden 14 gün kuralı var kimseyle temas etmeyin evden çıkmayın diyorlar yoksa aynı anda 30 40 bin kişiye test yapılmaz zaten sadece bizde değil dünyadada uygulama böyle
0 1
YORUMCU:Sen ne diyon birader ?
2 0

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