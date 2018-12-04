Gazeteci-Yazar Fatih Sezgin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde gazeteci-yazar Fatih
Sezgin sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Önceki gün İzmir
'de tedavi gördüğü Tepecik
Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden, ilçenin sevilen simalarından gazeteci-yazar Fatih Sezgin'in cenazesi, sabah saatlerinde hastanenin morgundan alınarak Ayvalık'a getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan 69 yaşındaki Fatih Sezgin'in cenazesi, Sarımsaklı
Yunus Emre Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy
Kabristanı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Sezgin'in ailesi, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Küçükköy'ün eski Belediye Başkanlarından Muhammet Nedim Özdemir, CHP
Ayvalık Belediye Başkan Adayı Adayı Ziya Eryavuz, MHP
'nin eski İlçe Başkanları Dursun İnan ile Mehmet Çokkorkmaz, gazeteciler, sevenleri katıldı.
Cenazede usta kalem Fatih Sezgin'in eşi Sevtap Sezgin'in derin hüznü ise yürekleri dağladı. - BALIKESİR
04 Aralık 2018 Salı 21:19