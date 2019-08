Gazeteci- yazar İsmail Sivri, ölüm yıl dönümünde anıldı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı, gazeteci ve yazar İsmail Sivri, ölümünün 12'nci yıl dönümünde heykeli başında düzenlenen törenle anıldı.Gazeteci- yazar İsmail Sivri'nin, Alsancak semtinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki heykeli başında düzenlenen anma törenine, İGC Başkanı Misket Dikmen, Başkan Yardımcısı Kenan Çimen, yönetim kurulu üyeleri, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Sivri'nin meslektaşları, sevenleri, ailesi ve çok sayıda gazeteci katıldı. Törene katılan davetlilere Sivri'nin ruhu adına lokma ve şekerlemeler dağıtıldı.Tören öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk kadın çevre bakanı ve turizm bakanı olan Işılay Saygın, Sivri ve yaşamını yitiren tüm gazeteciler adına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.SAYGI, SEVGİ VE RAHMETLEBasın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, "İsmail Sivri benim için çok özel bir insandı. Mesleğe onun yanında başladım, bana haber yazmayı o öğretti. Çok özel bir insandı. Her şeyden önce insandı, babaydı. Ben onun kızlarından biriyim. Kendisini rahmetle anıyorum" diye konuştu. Gazeteci yazar İsmail Sivri'yi saygı, sevgi ve rahmetle anan Misket Dikmen, şöyle dedi:"2 Ağustos bizim takvimimizde İsmail Sivri günü olarak not edilmiştir. Geçtiğimiz yıldan bu yana sayımız eksilmesin diye bakıyorum ama bana artıyormuş gibi geliyor. İsmail Sivri'nin benim kişisel tarihim içinde son derece önemli bir yeri var. Benimle paylaştığı o babacan sevgisini hayatımın hiçbir döneminde unutmayacağım. Bunca yıldır her 2 Ağustos tarihinde buradayız, hep birlikteyiz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri hiç aksatmadan burada olurlar. Ne mutlu ki bu kadar seveniyle böylesine güzel ve böylesine daimi anılacak olması. Ben bugün onu bir kez daha saygıyla anıyorum. Onun adına cemiyetimizde düzenlediğimiz öykü yarışması devam ediyor" dedi.Anma töreni, Sivri'nin anıt heykeline karanfil bırakılmasıyla sonlandırıldı.