Gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in Vefatı

Tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin
'in cenazesi, yarın Bebek
Camisi'nde kılınacak namazın ardından cuma günü İzmir
'de toprağa verilecek.
Kanser tedavisi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale
Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bumin için yarın Bebek Camisi'nde öğle namazının müteakip cenaze namazı kılınacak.
Kürşat Bumin'in cenazesi, daha sonra İzmir'e gönderilecek. Alsancak Hocazade Camisi'nde cuma günü ikinde namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Bumin, son yolculuğuna uğurlanacak.
Kürşat Bumin'in öz geçmişi
Kürşat Bumin, 1947 yılında Sivas
'ın Yıldızeli
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Bumin, Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde 10 yıl öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bumin, 1972-1980 yılları arasında Paris
'te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.
Medya eleştiri sitesi "Medyakronik"in kurucuları arasında yer alan Bumin, uzun yıllar Yeni Şafak
gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:18