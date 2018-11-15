Gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in Vefatı - İstanbul

15 Kasım 2018 Perşembe 15:08



15 Kasım 2018 Perşembe 15:08

Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün 71 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin için cenaze töreni düzenlendi.Bebek Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde, Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin ve oğlu Kerem Bumin taziyeleri kabul etti.Törene, Bumin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, çok sayıda gazeteci, yazar ve akademisyen katıldı.Kürşat Bumin'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından İzmir'e gönderilmek üzere cenaze arabasına alındı.Bumin'in cenazesi yarın İzmir'de Alsancak Hocazade Camisi'nde ikinde namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Kürşat Bumin'in öz geçmişiKürşat Bumin, 1947 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Bumin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde 10 yıl öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bumin, 1972-1980 yılları arasında Paris'te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.Medya eleştiri sitesi "Medyakronik"in kurucuları arasında yer alan Bumin, uzun yıllar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.