Gazeteci yazar Orhan Birgit vefat etti

Basın Konseyi'nin kurucularından ve önceki başkanlarından gazeteci-yazar ve siyasetçi Orhan Birgit vefat etti.

Konseyden yapılan açıklamada, Türk basınına gazeteci-yazar olarak büyük hizmetler yapan Birgit'in, kurucularından olduğu Basın Konseyi'nin 2011-2013 yılları arasında başkanlığını yaptığı, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşması için hizmetlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Birgit'e Allah'tan rahmet, ailesine, basın camiasına, siyasetteki yol arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulunca yayınlanan başsağlığı mesajında ise "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren, önceki bakanlarımızdan Orhan Birgit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Orhan Birgit'in cenazesi, yarın öğlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Orhan Birgit

Kars'ta 1927'de doğan Orhan Birgit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1945'te Mersin Akın gazetesinde muhabir olarak başlayan Birgit, sırasıyla Memleket, Ulus, Dünya ve Yeni Sabah gazetelerinde çalıştı.

Sahibi olduğu Kim dergisinde yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü ve köşe yazarı olarak görev yapan Birgit'in, Cumhuriyet gazetesinde "Düzyazı" başlığı altında haftada üç gün köşe yazıları yayınlandı.

Birgit, 1965'te İstanbul Milletvekilliği, 1974'te Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı, aynı dönemde Hükümet Sözcülüğü görevini de üstlendi. Hürriyet Vakfı İletişim ve Eğitim Merkezinin kurucu üyesi olarak da etkin çalışmalarda bulunan Birgit, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Yürütme Kurulu Başkanlığını da üstlendi.

Anadolu Üniversitesi Senatosunca fahri doktora unvanı verilen Birgit, Anadolu, Galatasaray ve Marmara üniversitelerinde ders, panel, seminer ve konferanslar verdi. Orhan Birgit 1998'de TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne değer görüldü. Bir dönem Basın Konseyi Başkanlığını da yürüten Birgit, Basın Şeref Kartı taşıyordu.

Kaynak: AA