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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

28.08.2019 16:12 Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Şentop, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Şentop, paylaşımında, "Türkiye'de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler, Mustafa Şentop, Twitter, Politika

Kaynak: AA

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