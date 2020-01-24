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Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sinop'ta anıldı.

24.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:22Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında 'ta anıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen programa CHP Sinop Milletvekili Barış , Belediye Başkanı Barış Ayhan ile bazı gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.
Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun ülke adına çok büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Sayın Mumcu, meslek hayatı boyunca cesareti ve kararlı duruşu ile ön plana çıkmıştır. Maalesef belli güçler tarafından katledilmiştir. Bir kez daha kendisini özlemle anıyoruz." dedi.
Grup, saygı duruşunda bulunarak meydanda yer alan Uğur Mumcu heykeline karanfil bıraktı.

Uğur Mumcu, Karadeniz, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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