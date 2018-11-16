Gazeteciler Acil Komşum Eğitiminde

Katılımcılara, acil durumlarda ilk yardım yapabilme yeteneği kazandırmayı hedefleyen eğitime 25 gazeteci katıldı.

HİASD Başkanı Uzm.Dr. Ülkümen Rodoplu ve gönüllü sağlık personelinden oluşan ekibi tarafından verilen eğitime katılanlar, Daktilo, Ana Haber, Makale ve Mürekkep adlı gruplara ayrılarak, kanama, travma, kırık, yaşama döndürme, boğulma ilk yardım istasyonlarında uygulamalı eğitim aldılar. Deprem anında yapılması gerekenler, yaşam üçgeni ve deprem çantası konusunda da bilgilendirilen katılımcılara eğitim sonunda sertifika verildi.

İGC Başkanı Misket Dikmen, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, üyelerin eğitime gösterdikleri ilgiden mutlu olduklarını belirterek, "İlk yardım konusunda toplumun bütün kesimlerinin bilinçli olması çok önemli. Eğitimlerin çok sayıda kişiye ulaşması gerekli. Daha fazla üyemizin bu eğitimden yararlanmasını istiyoruz. Acil Komşum Eğitimi'nin ikincisini de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Uzm.Dr. Ülkümen Rodoplu da Acil Komşum eğitiminin temel özelliğinin ülkemizdeki en önemli acil durumları ve doğru ilk yardım hareketlerini öğretmek olduğunu vurgulayarak, "Eğitimimize katıldınız, sertifikanızı aldınız. Acil bir durum ile karşılaştığınızda burada öğrendiğiniz ilk yardım bilgilerini kullanmaktan asla çekinmeyin. Hayat kurtaracaksınız ve bu çok değerli" dedi.

ACİL KOMŞUM EĞİTİMİ'NE ŞU İSİMLER KATILDI:

İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Genel Sekreter Gaye Karadağ, Gazete 9 Eylül Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Suphandağlı, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Kazım Erkmen, Elvan Feyzioğlu, Türey Köse, Tülay Cengiz, Mümin Sertbaşı, Nuri Bilim, Ömer Gasgar, Ahmet Dilekçi, Esra Kapar, Sevilcan Günay, Handan Yağmur, Berna Sever, Kader Ergin, İbrahim Halil Vural, Sinem Akın Ergi, Muammer Adnan Yıldırım, Ömer Arslan, Özge Yıldırım, Serap Varol, Server Varol, Volkan Çimen.