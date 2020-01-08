Haberler » Güncel » Gazeteciler basın özgürlüğünü anlatacak - Haber

Gazeteciler basın özgürlüğünü anlatacak

Bayraklı Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 3 gazeteci-yazarı ağırlıyor.

08.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:52 Gazeteciler basın özgürlüğünü anlatacak

'de gazeteciliğin ve ülke gündeminin konuşulacağı etkinlik, Osmangazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplumun alma hakkı için her geçen gün daha da zorlaşan şartlarda gazetecilik mesleğini sürdüren Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Çelişki kitabının yazarı Barış İnce, Metastaz ve Sızıntı gibi ünlü kitapların yazarları Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Belediyesi tarafından düzenlenen panelde bir araya gelecek. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırlanan program kapsamında moderatörlüğünü Barış İnce'nin yapacağı etkinlikte mesleğin sorunları, geldiği nokta, ülke gündemi ve Türkiye'de gazeteci olmak gibi konular tartışılacak. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonu'ndaki ücretsiz etkinlik 10 Ocak Cuma saat 18:00'da başlayacak.


Gazeteciler Günü, Bayraklı, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:36   BAYRAMPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haber
10:36   Japonya'dan Orta Doğu'da itidal çağrısı - Haber
10:35   Kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu - Haber
10:35   Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak - Haber
10:31   Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:38:42