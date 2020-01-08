Gazeteciler basın özgürlüğünü anlatacak

Türkiye'de gazeteciliğin ve ülke gündeminin konuşulacağı etkinlik, Osmangazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplumun haber alma hakkı için her geçen gün daha da zorlaşan şartlarda gazetecilik mesleğini sürdüren Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Çelişki kitabının yazarı Barış İnce, Metastaz ve Sızıntı gibi ünlü kitapların yazarları Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen panelde bir araya gelecek. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırlanan program kapsamında moderatörlüğünü Barış İnce'nin yapacağı etkinlikte mesleğin sorunları, geldiği nokta, ülke gündemi ve Türkiye'de gazeteci olmak gibi konular tartışılacak. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonu'ndaki ücretsiz etkinlik 10 Ocak Cuma saat 18:00'da başlayacak.