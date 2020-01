Gazeteciler Cemiyetleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Özsoy, mesajında, gazetecilerin yaşanan tüm zorluklara rağmen sorumlu ve fedakarca görev yaptığını belirtti.Gazetecilerin tarihe geçecek önemli gelişmelere tanıklık ettiğini, bu anlamda yerel ve yaygın Türk basınının çok önemli işlev üstlendiğini ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görevini fedakarca yerine getirdiğini ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:"Ülkemizin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğunu defalarca kanıtlayan medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, gazetelerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla yapılacak çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır."Özsoy, basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın ve meslek yasasına ihtiyaç duyduklarını aktardı.DAGC olarak gazetecilerin ve basın kuruluşlarının sorunlarına çözüm ararken ülkeye karşı sorumluluk bilincinde olduklarını vurgulayan Özsoy, mesajında, meslektaşlarına saygı ve sevgilerini sunduğunu ifade ederek, ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diledi.EGC Başkanı Barlak da meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Her basın çalışanı ve her gazeteci bilirki '10 Ocak', mesleki açıdan olduğu kadar, sosyal ve ekonomik açıdan da haklı bir direniş ve mücadelenin adıdır. Bu müstesna günde biz de bu yıl sıra dışı bir adım atarak üyemiz olsun olmasın meslektaşlarımıza 10 Ocak sürprizi yaptık."