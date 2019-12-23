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Gazeteciler Derneği Komutan Uyar'a nezaket ziyareti

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği üyeleri, Ereğli Bölge Komutanlığı görevine yeni atanan Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundular.

23.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:17 Gazeteciler Derneği Komutan Uyar'a nezaket ziyareti
Gazeteciler Derneği üyeleri, Ereğli Bölge Komutanlığı görevine yeni atanan Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundular.

Gerçekleşen ziyarete Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ve İlçede görev yapan Ulusal ve Yerel Gazeteciler hazır bulundular. Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölge Komutanlığında, sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette,bölgesel konular üzerine karşılıklı fikir alıverişinde bulunuldu. Tuğamiral Uyar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere teşekkür etti. Gazeteciler de Tuğamiral Uyar'a, teşekkür ederek, görevinde başarılar dilediler.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette, güncel konular üzerinde sohbet eden Gazeteciler, sosyal ve kültürel konularda da görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretin ardından Tuğamiral Uyar, Alaplı Gazeteciler Derneği Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Uyar, Ağustos 2019'da toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararlar kapsamında, atandığı görevinde 'Tuğamiral' rütbesine yükselmişti. - ZONGULDAK

Sami Uyar, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: İHA

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