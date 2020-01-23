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Gazeteciler, iç ve dış politikada gündemin nabzını tuttu

Türk basınının deneyimli kalemleri, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide ülkemizin iç meseleleri ve dış politikasını değerlendirdi.

23.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:02Gazeteciler, iç ve dış politikada gündemin nabzını tuttu

Gazeteci-Yazar Okan Müderrisoğlu, " eğer kendine biçilen rolü oynamayı kabul etseydi bugün yaşadığımız problemleri yaşamayacaktık. Ama biz bugün bedel ödemezsek birkaç kuşak daha bedel ödemeye devam edecek."

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, "Kanal İstanbul'u eleştirenler için "Evimizin arka bahçesine su arkı yapmıyoruz. Karadeniz'le Marmara arasına ciddi bir kanal yapıyoruz. Boğaza alternatif değil ama boğaz kadar önemli bir iş yapıyoruz."

Gazeteci Bercan Tutar, "Son yapılan Kongresi'yle, Osmanlı'nın 140 yıl sonraki rövanşı alındı. Osmanlı'nın oradaki varlığı Avrupa emperyalizminin bu ülkeleri 1878 Berlin Antlaşması'na kadar buralara sömürgeleştirmesine engel oldu."


Okan Müderrisoğlu, Türkiye, Berlin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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