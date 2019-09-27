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Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evde korkunç manzarayla karşılaştı.

27.09.2019 14:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı. Olayı duyup eve gelen ve çocukların teyzeleri olduğu ileri sürülen bir kadın ise hem basın mensuplarına hem ev sahibine tehditler yağdırdı.

ÇOCUKLAR KORKUNÇ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Side Mahallesi 532 sokakta bir apartmanın zemin katında çöp eve dönüşmüş sağlıksız bir ortamda 4 çocuğun yaşam mücadelesi verdiği yolundaki ihbarı değerlendiren basın mensupları söz konusu eve giderek evin ve çocukların durumlarını görüntüledi. Apartmanın zemin katındaki dairede anneanne, anne ve teyze ile yaşayan çocuklar, kokudan içeriye girmekte zorluk çekilen, tüm odalarında çöplerin bulunduğu sağlıksız bir ortamda adeta cansız bir şekilde uyurken görüntülendi.

"AYLARDIR KİRA ÖDEMEDİLER"

Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Basın mensuplarına ihbarda bulunan ev sahibi Arif Öz, 8 ay önce 2 kadının gelip evi kiraladıklarını belirterek "Evi tuttuktan sonra 2 çocuk ve kadınlar vardı. Sonra sayı artmaya başladı. Aylardır kira ödemediler. Su ve elektriğin kesildiği mesajı gelince eve geldim. Kapı-pencere ve perdeler tamamen kapalıydı. Eve girdiğimde gördüğüm manzara ve koku karşısında şaşkına döndüm. Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Bu pisliğin içerisindeki çocuklara devletimiz acilen sahip çıkmalı" dedi.

ÇOCUKLAR JANDARMA TARAFINDAN ALINDI

Basın mensuplarının konuyu aktardığı Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit; ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı harekete geçirirken, evde bulunan çocuklar Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma tarafından aileleriyle birlikte evden alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

TEHDİTLER SAVURDU

Eve jandarma ve diğer ekiplerin geldiği haberi üzerine eve gelen küçük çocukların teyzesi, ev sahibi ve olayı ortaya çıkaran basın mensuplarına tehditler yağdırırken jandarma tarafından güçlükle sakinleştirildi. Side Jandarmadaki işlemlerin ve başlatılan soruşturmanın ardından yaşları 0-6 arasında değişen 4 çocuk acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya'da bulunan kurumlara yerleştirildi.

Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Manavgat, Antalya, Side, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(9)
SİLİVRİ:insanlar aç kriz kapıda her şeye zam. deprem bi yandan . millet açlıktan nefesi kokuyor gergin sinirli pimi çekilmiş el bombası . bunların tek sorumlusu var siz anladınız onu .
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ENESSON:Çocukları devlet almalı
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SADIK:ALLAH yardım etsin siz etmeyin vatandaşlar. hiç bir anne çocularının madur olmasını istemez yarın rabbimde sizin başınıza verdigi zaman anlarsnız.
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MURAT YILMAZ:ALLAH yardımcıları olsun zor bir durum.
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VATANDAŞ:cocuklar bizlerin devletin en kıymetli varlıkları olmalı onlar ülkemizin gelecegi
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SAKAR ŞAKİR:40 milyar dolar suriyelilere gitmeseydi bu ülkenin yoksul bahtsız işsiz insalara harcansaydı bu görüntüler olmazdı bu ülkede milyonlarca yoksul var devlet bunu açıklamıyor ülkenin yarısı aç birileride arap seviciliği yapıyor önce kendi ülemize bakalım bize ne eli arabisinden
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DURUKANKADRİ:SURİYELİLERİN KAÇACAK TÜRKİYESİ VARDI, GELDİLER CANLARINI KURTARDILAR. BU KAFAYLA GİDERSENİZ KORKARIM SİZİN KAÇACAK BİR YERİNİZ OLMAYACAK.
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40 MİLYAR DOLAR DİYORSUN...GÖRDÜNMÜ ???:BTMN72
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RAZİYE:ALLAH BELANIZI VERSİN BU GÜZELİM ÇOCUKLARI BÖYLE MAĞDUR ETTİĞİNİZ İÇİN. İYİKİ DEVLET EL KOYDU YOKSA İLERDE HER BİRİ SUÇ MAKİNESİ OLABİLİRDİ.
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