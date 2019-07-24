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Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel kutlama

KAYSERmall Outlet yönetim ekibi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü'nde Kayseri basın camiasıyla bir araya geldi.

24.07.2019 15:52 Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel kutlama
KAYSERmall Outlet yönetim ekibi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü'nde Kayseri basın camiasıyla bir araya geldi.

Kayseri'de, basın sektöründe çalışanları onurlandırmak ve teşekkür etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü kutlandı.

Sıcak bir atmosfer içerisinde gerçekleşen toplantıda söz alan KAYSERmall AVM Müdürü Serkan Gök, "Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basınımızın güzide mensuplarının bayramını kutluyor, her birine başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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