Haberler » 3. Sayfa » Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

- Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü Merminin patlamaması büyük bir faciayı önlediŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü.

15.10.2019 12:27
- Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
Merminin patlamaması büyük bir faciayı önledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü. İHA muhabirleri de büyük tehlike atlattı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatını takip eden basın mensuplarının konakladığı odaya havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik'te büyük tehlike atlattı. Gazeteciler ve doktorlar olayı yara almada atlattı.
Dün, gün boyunca ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düşmüştü.
Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:50 Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış
14:53 Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
14:48 Sultangazi'de kuyumcuyu darp edip altınları alarak kaçtılar
14:48 Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı
14:46 Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi yol kontrolünde yakalandı
14:46 - İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı
14:35 Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı
15.10.2019 14:56:37