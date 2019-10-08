Gazetecilerden 413 öğrenciye kırtasiye yardımı

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Kadın Komisyonunca hayata geçirilen "Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol" Projesi kapsamında 413 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Dezavantajlı öğrenciler için başlatılan proje kapsamında toplanan kalemlerin bir bölümü, Abdulhakhamit İlkokulu ve Akkaya Ortaokulu ile ilçedeki öğrencilere dağıtılmak üzere Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'a verildi.

Komisyon başkanı Tuğçe Yerdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay önce başlatılan projeye ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Haziran ayında yapılan Cemiyet Genel Kurulundan hemen sonra kadın komitesinin kurulduğunu hatırlatan Yerdelen, "Kadın komitesi hemen çalışmalara başladı. İlk olarak bu projemizi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kampanya çerçevesinde ilçe belediye başkanlarımız, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, il içinden ve dışından birçok hayırseverle görüştük. Hepsi projemize kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu." dedi.

İlk dağıtımı geçtiğimiz ay yaptıklarını belirten Yerdelen, "Eylül ayının sonunda ilk olarak Kastamonu Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemelerimizi armağan ettik. Milli Eğitimden aldığımız liste doğrultusunda okuldaki 143 öğrenciye kırtasiye malzemelerini verdik." diye konuştu.

Yardımların devam ettiğini aktaran Yerdelen, "İkinci etapta Abdulhakhamit İlkokulu öğrencilerine ulaştırılmak üzere 150, Akkaya Ortaokulu öğrencilerine ulaştırılmak üzere idarecilere 50 kırtasiye malzemesini ulaştırdık. Bunun dışında Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'a ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaştırılmak üzere 70 tane kırtasiye paketi verdik." diye konuştu.

Paketlerin içinde kalem, silgi, kalemtıraş, okuma kitapları, ana sınıfları için oyun setleri, cetvel, sulu ve kuru boyaların bulunduğunu dile getiren Yerdelen, projenin devam ettiğini belirtti.