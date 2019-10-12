Haberler » Güncel » Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bolu Gazeteciler Cemiyetine (BGC) üye basın mensupları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

12.10.2019 15:52Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bolu Gazeteciler Cemiyetine (BGC) üye basın mensupları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
BGC üyesi basın mensupları, operasyon bölgesinde bulunan Mehmetçik ile bölgede görev yapan gazetecilere moral vermek için Bolu Valiliği önünde bir araya geldi.
Burada açıklama yapan BGC Başkanı Bülent Velioğlu, Türk ordusunun Suriye'de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.
BGC üyeleri olarak bütün esnafa Türk bayrağı vererek iş yerlerine asmalarını isteyeceklerini ifade eden Velioğlu, "Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu'nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnafımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye'de herkesin göstermesini istiyoruz çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
Bölgede görev yapan askerlerin bu hassasiyeti gördüğünde yüzlerinin güleceğini de dile getiren Velioğlu, operasyon bölgesindeki gazetecilerin de yalnız olmadığını vurgulamak istediklerini dile getirdi.
Velioğlu'nun açıklamasının ardından gazeteciler ellerindeki Türk bayraklarını İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerine dağıttı. Gazetecilerin yaptığı etkinliğe Bolulular da destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (2)
17:38 Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (2)
17:36 Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
17:36 Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin ilk açıklama geldi
17:35 Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti
17:35 New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü
17:35 Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi 2. Olağanüstü Kongresi
12.10.2019 17:39:05