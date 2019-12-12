Haberler » Güncel » Gazetecilerden drone kursuna yoğun ilgi - Haber

Gazetecilerden drone kursuna yoğun ilgi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından drone kursu açıldı.

12.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:56Gazetecilerden drone kursuna yoğun ilgi
Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından drone kursu açıldı.
Daha önce sosyal medya ve diksiyon kursları düzenleyen KOGACE, şimdi de drone kursu açtı.
Yaklaşık 50 üyenin katıldığı kursun sonunda başarılı olanlara, drone ehliyeti verilecek.
KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projelere değindi.
Kaplan, şunları söyledi:
"Bol keseden atıp savurganlık yapan değil, hizmet üreten bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Yaptığımız her projede ve etkinlikte, üyelerimize yönelik çalışmalar oluyor. Bu kapsamada ilk olarak açtığımız sosyal medya eğitimi ardından diksiyon kursumuzu tamamladık. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, drone eğitim kursunu başlattık. Sadece 3 ilde açılan kursları girişimlerimiz ve çalışmalarımız neticesinde İzmit'te açtık. Kursumuza ilgi çok yoğun. Bu bizleri sevindirdi. Üyelerimiz, 5 gün sürecek kurslarımızın ardından drone 1 resmi ehliyetlerini alacak. Artık meslektaşlarımız izinsiz uçmayacak, belgeleri ve ehliyetleri olacak. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak çalışmalarımız devam edecek."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16 Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar - Haber
12:16 Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar - Haber
12:16 Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
12:16 Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu - Haber
12:11 Halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:18:14